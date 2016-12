Il Director di Kingdom Hearts Tetsuya Nomura vi augura buone feste

Con un videomessaggio pubblicato nelle ultime ore, il Director divi augura buon anno e buone feste. Tra le altre cose, nel 2017 verrà festeggiato il quindicesimo anniversario della saga di Kingdom Hearts.

Il video è stato riportato in alto: con l'occasione Tetsuya Nomura vi augura buone vacanze e vi ricorda le date di uscita di Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (arriverà il 24 Gennaio 2017 su PS4) e Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX (previsto il 31 Marzo 2017 sempre su PS4). Per sedare l'attesa dei due titoli, vi rimandiamo all'ultimo trailer pubblicato per Kingdom Herts HD I.5 + II.5 ReMIX e al final trailer e alle nuove immagini di Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.