Il Director di The Last of Us Part II ha condiviso una curiosa immagine

, direttore creativo dell'attesissimo, ha pubblicato una strana immagine su Twitter che potrebbe anticipare qualcosa sulla trama del gioco. Un fan è riuscito a scovare un indizio molto interessante.

Druckmann ha postato su Twitter l'immagine di un lampione a forma di lucciola, accompagnata dal seguente messaggio: "Quando sei perso nell'oscurità cerca la luce. Credi nelle...". Un fan è riuscito a fare un'associazione con il simbolo e il moto delle Luci (Fireflies nella versione originale del gioco), l'importante fazione presente nel primo capitolo di The Last of Us, come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina.

Che le Luci possano ricoprire un ruolo di primo piano nella storia di The Last of Us Part II? Del resto Neil Druckmann non è nuovo a questo genere di anticipazioni.