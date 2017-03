Il Director di Zelda: Breath of the Wild ispirato da Minecraft e Terraria

Durante un'intervista pubblicata su, il Director diha svelato i due giochi che lo hanno ispirato per la creazione del primo Zelda open world, parlando della sensazione di libertà e scoperta che gli hanno trasmesso

"Giocare a Minecraft e Terraria è stato di grande ispirazione. Ho imparato qualcosa dal gameplay e dalle possibilità che puoi incontrare in questi giochi. Ho capito come l'avventura e l'esplorazione possano stimolare la curiosità.", dichiara il Director di Zelda Breath of the Wild Hidemaro Fujibayashi. Ricordiamo che il Producer Eiji Aonuma, invece, è stato ispirato da The Elder Scrolls V: Skyrim.

