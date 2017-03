Il Director di Zero Escape commenta l'immagine teaser del suo nuovo progetto

In occasione della GDC 2017 di San Francisco, il Director diha rivelato la prima immagine teaser per, il suo nuovo progetto in cantiere, fornendo un piccolo indizio sul tema principale che verrà trattato.

Come potete vedere a fondo pagina, l'immagine teaser di Project: Psync contiene un bulbo oculare su sfondo bianco: "Il bulbo oculare stesso rappresenta il tema principale del mio nuovo progetto, probabilmente capirete cosa singifica dopo che avrete affrontato il gioco", dichiara Kotaro Uchikoshi ai microfoni di Dualshockers. Non vediamo l'ora di saperne di più su Project: Psync.

Se volete tuffarvi nella saga di Zero Escape vi raccomandiamo di tenere d'occhio la raccolta Zero Escape The Nonary Games in arrivo su PC, PS4 e PS Vita.