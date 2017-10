Il direttore creativo di Tomb Raider lascia la compagnia per uno studio indie

Il direttore creativo di, ha annunciato via Twitter di aver lasciatoper unirsi allo studio indipendente

Lo studio, fondato da un suo ex collega presso Visceral Games, è attualmente al lavoro su un gioco di sopravvivenza multiplayer, SOS. Milhan è stato alle dipendenze di Crystal Dynamics per poco più di un anno, fin da agosto 2016. Con tutta probabilità lavorava come direttore creativo per il nuovo capitolo dedicato a Lara Croft, quel Shadow of the Tomb Raider di cui si conosce l'esistenza, ma che non è ancora stato annunciato ufficialmente da Square Enix.

Prima dell'esperienza in Crystal Dynamics, Milhan ha lavorato con Visceral Games al franchise di Dead Space in qualità di direttore artistico, e a Battlefield: Hardline, dove ricopriva i ruoli di direttore creativo e direttore artistico. Ora, in Outpost Games, avrà l'opportunità di riunirsi con i suoi vecchi colleghi. "Questa è l'opportunità di riunirmi con i vecchi amici per fare qualcosa di eccitante", ha dichiarato.

La notizia arriva appena due giorni dopo l'annuncio della chiusura del suo ex studio, Visceral Games, da parte di Electronic Arts, fatto che ha enormemente scosso la comunità videoludica. Il team era al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars, che fortunatamente non è stato cancellato.