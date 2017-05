Il direttore di El Shaddai annuncerà a breve un nuovo grande progetto

Nel corso di un panel tenutosi nel quartiere Akihabara di Tokyo, il director di, Takeyasu Sawaki, ha anticipato l'arrivo di un suo nuovo grande progetto che sarà annunciato entro le prossime due settimane.

Stando alla traduzione letterale delle sue dichiarazioni, Sawaki ha parlato di un nuovo "concetto mitico", ed ha assicurato che non si tratterà di un gioco indie, ma di un progetto dalle ambizioni maggiori.

Nel corso dell'evento, inoltre, Sawaki ha reso nota l'esistenza di un video pubblicato su Nico Nico ispirato al suo El Shaddai: Ascension of the Metatron. A quanto pare, il filmato è riuscito a raggiungere ben 6 milioni di visualizzazioni, ma non ha reso felice il creatore del gioco, a causa della sua bassa qualità grafica. Sawaki ha quindi deciso di realizzare una versione HD del video: potete guardarlo in calce alla notizia.

A questo punto non ci resta che attendere maggiori informazioni sul nuovo titolo di Tekeyasu Sawaki; rimanete sulle nostre pagine per non perdervi nessuna novità.