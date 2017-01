Il direttore narrativo di Assassin's Creed è passato a 2K Games

, veterano dell'industria che ha ricoperto il ruolo di Scriptwriter in, è passato aper intraprendere una nuova avventura professionale. Lavorerà come Narrative Director per un progetto non ancora specificato.

La conferma è arrivata attraverso un post su Facebook, dove il Narrative Director ha inaugurato l'inizio del suo lavoro presso 2K. Corey May ha collaborato con Ubisoft per quasi 10 anni, occupandosi della direzione narrativa di importanti progetti come Assassin's Creed (compresi i sequel) e Prince of Persia: I due Troni, senza dimenticare il suo contributo nel campo cinematografico (The Plague, Sleeping Beauty, The Hunt e Dogs of Babel). A quale progetto stanno lavorando 2K Games e il nuovo direttore narrativo?