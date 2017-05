Il dual stick shooter Atomine è disponibile ora su Steam

Gli sviluppatori della software house indipendentesono lieti di annunciare cheè ora disponibile per l'acquisto su PC, via Steam.

Atomine un twin stick shooter con elementi rogue-lite ambientato in un mondo virtuale e caratterizzato da un design estetico minimalista. In ogni partita, il giocatore sarà impegnato a pulire l'area dai nemici in modo da sbloccare il passaggio per il livello successivo. Ogni nemico ucciso, lascerà sul terreno punti XP, energia o moduli di armi. Potete dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gioco grazie al trailer che vi proponiamo in cima alla notizia.

Atomine è disponibile ora su PC. Il titolo è acquistabile su Steam al prezzo di 9,99 euro, ma è anche incluso nel bundle B.A.G. Bundle Vol. 1 (il cui prezzo è al momento scontato del 10%) contenente Atomine e Kaboom Monsters, card game anch'esso sviluppato da Broken Arms Games.