Il fan remake di Tomb Raider 2 si mostra in un breve video gameplay

Lo sviluppatore e modder Nicobass ha pubblicato un breve video gameplay del fan remake di, progetto in fase di sviluppo dalla fine dello scorso anno con l'approvazione di(ma non del publisher).

Nicobass sta lavorando per ricostruire Tomb Raider II con l'Unreal Engine 4, lo sviluppo è ancora nelle primissime fasi, ricordiamo come si tratti del lavoro di una sola persona, in questo senso il risultato finale è assolutamente lodevole.

Al momento non è chiaro se Nicobass potrà proseguire nello sviluppo del suo fan remake o se verrà ostacolato dal publisher Square-Enix, nonostante Crystal Dynamics abbia approvato il progetto. Ricordiamo inoltre che un gruppo di modder sta attualmente sviluppando Tomb Raider The Last Revelation HD.