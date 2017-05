Il film di Gears of War sarà scritto da Shane Salerno, sceneggiatore di Avatar 2

Sappiamo che un film diè attualmente in fase di lavorazione negli studi di, sotto la supervisione di Dylan Clark (producer dell'ultima trilogia de), oggi Deadline svela inoltre chesi occuperà di scrivere la trama della pellicola.

Salerno ha lavorato come sceneggiatore di Armageddon e Alien vs Predator Requiem, inoltre si occuperà della sceneggiatura di tutti i prossimi film di Avatar. Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli sul film di Gears of War, la cui uscita è prevista indicativamente per il 2018/2019, salvo ritardi.