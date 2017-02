Il film di Metal Gear Solid è ancora in produzione

Nonostante ultimamente non ci siano state alcune notizie al riguardo, sembra che il film dedicato asia ancora in produzione, almeno stando a quanto dichiarato dal Directorin un'intervista concessa a Collider.

Secondo quanto riportato, infatti, la sceneggiatura per il film sarebbe ancora attualmente in stesura, e Vogt-Roberts è intenzionato a far sì che il risultato finale sia di ottima qualità. "Mi assicurerò che venga realizzata correttamente, perché è fin troppo semplice per uno studio rovinare tutto e trasformarlo in qualcosa di simile a G. I. Joe o Mission Impossibile. Metal Gear Solid deve essere rappresentato per quello che è, ovvero Metal Gear Solid". Il Director ha aggiunto che, per lui, Metal Gear Solid è uno dei franchise più importanti, e lo ha definito un lavoro geniale. "Credo che potrebbe venirne fuori un film gigantesco, incredibile, ma che debba essere realizzato in una maniera che possa celebrare Metal Gear perché è un classico, ed è una pietra miliare non solo per i videogiochi, ma per i media in genere".