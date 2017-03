Il firmware 4.50 di PlayStation 4 uscirà domani?

non ha ancora ufficializzato la data di di pubblicazione dell'attesissimodi PlayStation 4, secondo un addetto del supporto tecnico PlayStation però l'update dovrebbe uscire nella giornata di domani, martedì 7 marzo.

Questo è quanto emerge da un utente di Reddit (e di NeoGAF), il quale ha scritto all'assistenza per chiedere aiuto riguardo i problemi di image drift che affliggono PlayStation VR. Di seguito, il testo della risposta ricevuta: "Domani, con il lancio del software 4.50, verrà pubblicata anche una patch per il firmware 2.40 di PlayStation VR. Non so cosa conterrà questa patch, oltre l'annuncia del supporto per i Blu-Ray 3D."

L'aggiornamento 4.50 introdurrà il supporto per i dischi esterni, per gli sfondi personalizzati e la Modalità Boost, quest'ultima disponibile solamente su PlayStation 4 Pro. Restiamo in attesa di conferme o smentite riguardo la disponibilità dell'update in questione per la giornata di domani.