Il firmware 4.70 di PlayStation 4 sta causando problemi ad alcuni utenti?

Nella giornata di ieri,ha pubblicatoper PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Un minor update pensato per aumentare la stabilità generale del sistema, tuttavia sembra che questo nuovo firmware stia causando problemi ad alcuni utenti.

Come riportato da GearNuke, su Reddit e NeoGAF alcuni giocatori lamentano un brick della console dopo aver installato l'aggiornamento 4.70, con il boot che non riuscirebbe ad andare a buon fine, bloccandosi sulla schermata blu con il logo PlayStation.

Alcune testimonianze fanno sapere di aver risolto il problema dopo aver riavviato la console in Modalità Sicura (tenendo premuto il tasto di accensione fino all'emissione di un doppio suono), fatto questo sarebbe possibile tornare alla schermata di boot tradizionale e avviare la console senza problemi. Al momento non è chiaro quanto questo fenomeno sia esteso, Sony non ha diffuso comunicazioni a riguardo.