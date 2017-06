Il fucile McMillan TAC-338A è disponibile in Sniper Ghost Warrior 3

, sviluppatore di Lords of the Fallen e della serie Sniper Ghost Warrior, ha annunciato il prossimo DLC di

Ricreato sulla base di un reale fucile da cecchino, il McMillan Tac-338A potrà essere imbracciato dai giocatori che possiedono il Season Pass DLC per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Scopri il potere di questo leggendario fucile utilizzato da Chris Kyle e metti alla prova le tue abilità sul campo di battaglia.

CI Games ha continuato ad ascoltare i feedback dei giocatori durante tutto lo sviluppo di Sniper Ghost Warrior. Sniper Ghost Warrior 3 è senza dubbio il più grande progetto mai creato di CI Games. CI Games non potrebbe essere più orgogliosa dei risultati che è stata in grado di raggiungere con questo progetto. Per ringraziare tutti i giocatori, CI Games ha preparato un’infografica che illustra alcuni straordinari contenuti del gioco. La grandezza del titolo sarà ulteriormente ampliata con il futuro DLC del Season Pass, che includerà "The Sabotage" – la prossima espansione della campagna single-player che approfondirà la storia di Sniper Ghost Warrior 3.