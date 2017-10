Oggiha rilasciato il primo capitolo della nuova serie digitale a fumetti dibasata sull'attesissimo video game,. La serie a fumetti in quattro parti è stata scritta da Ian Flynn e costituisce il prequel del videogioco.

Il capitolo 1 intitolato Moment of Truth presenta l'eroe personalizzabile di Sonic Forces Chaotix mentre si prepara a combattere contro la sinistra armata di robot di Dr. Eggman. I fan possono Moment of Truth cliccando qui. Il prossimo capitolo sarà lanciato entro la fine del mese. Augurandovi una buona lettura, ricordiamo ai lettori che Sonic Forces sarà disponibile a partire dal 7 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.