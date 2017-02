Lo studioha pubblicato oggi un nuovo trailer per. Si tratta del secondo filmato di una serie dedicata in particolare al gameplay del gioco, che ne illustra feature e meccaniche riguardanti la gestione e la crescita del proprio personaggio e la squadra.

Potete trovare il filmato, della durata di circa quattro minuti, riportato in apertura. Il primo video di questa serie, incentrato sul combat system, è stato pubblicato invece la scorsa settimana, e potete vederlo a questo link.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect Andromeda è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC, e sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 21 marzo.