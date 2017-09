Il GDR Pharaonic e l'action-adventure The Girl and the Robot ora disponibili

Diffondendo un comunicato stampa,ha confermato la disponibilità delle versioni retail del GDRe dell'action-adventure

L'anno scorso, SOEDESCO Publishing ha contribuito a un terzo dell'aumento totale di giochi in versione retail distribuiti negli Stati Uniti. Con le versioni pacchettizzate del gioco di ruolo e combattimenti a scorrimento laterale Pharaonic e l'action-adventure The Girl and the Robot, SOEDESCO aggiunge altri due titoli pacchettizzati alla sua line-up. Da oggi, entrambi i giochi sono disponibili in Italia per PlayStation 4, con Pharaonic che è disponibile anche per Xbox One.

Pharaonic

In questo colorato gioco in stile Dark Souls a tema egizio, i giocatori potranno personalizzare i propri personaggi, potendo persino scegliere se giocare con un personaggio maschile o femminile. Una volta nel gioco, ci sono molti equipaggiamenti da combinare, abbinare e ottenere per adattare il proprio stile di gioco. Da corazze e armi leggere per combattere più rapidamente a equipaggiamenti pesanti e asce a due mani per attacchi devastanti. Sta al giocatore equipaggiarsi come preferisce in base allo stile di gioco scelto. Pharaonic è stato sviluppato dal team spagnolo di Milkstone Studios.

Caratteristiche Principali

Esplora un Antico Egitto pieno di trappole e nemici pericolosi

Divertiti con un sistema di combattimento completo, migliorato e avvincente

Una profonda personalizzazione del personaggio

Parla con diversi personaggi per scoprire cosa sta accadendo nel regno

Ottieni decine di armi e scudi per diversi stili di combattimento.

The Girl and the Robot

Nel fatato e magico mondo di The Girl and the Robot, il giocatore puจฐ alternarsi continuamente tra la ragazza e il suo guardiano robot. Giocando nei panni della ragazza si ottiene un gameplay più agile e veloce, mentre il robot può spostare oggetti pesanti o combattere con i nemici. Sta al giocatore trovare il personaggio giusto per procedere nello scenario. The Girl and the Robot è sviluppato dallo studio con sede a Montreal, Flying Carpets Games.

Caratteristiche Principali

In testata e in calce all'articolo, potete dare uno sguardo a due trailer pubblicati recentemente per Pharaonic e The Girl and the Robot.