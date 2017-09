Il gioco di Ben 10 arriva su PS4, Xbox one, PC e Switch il 9 novembre

Il giocoè ispirato alla nuova serie di successo trasmessa dae porterà una nuova fantastica avventura nell'incredibile universo in cui vi attenderanno alcuni dei personaggi più cattivi di Ben. I giocatori potranno scoprire e sbloccare dieci trasformazioni aliene per aiutare Ben a salvare la galassia. Il rilascio diè previsto in Italia per il 9 novembre 2017 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, in formato digitale su PC tramite Steam e altri rivenditori.

Questo annuncio fa seguito alla notizia dell’accordo stipulato tra Outright Games e BANDAI NAMCO Entertainment Europe per la distribuzione della line-up 2017-2018 che include Ben 10 e l’amata serie Adventure Time (prevista per il 2018). “Siamo davvero lieti di poter annunciare il nostro accordo di distribuzione con BANDAI NAMCO Entertainment Europe”, spiega Terry Malham, CEO di Outright Games. “Il nostro obiettivo è quello di creare videogiochi di alta qualità destinati alle famiglie di tutto il mondo e BANDAI NAMCO Entertainment Europe, con il suo motto Fun, Dream and Inspiration, è il partner ideale in Europa per questo nostro fantastico 2017-2018.”

“Siamo entusiasti di iniziare una collaborazione a lungo termine con Outright Games”, aggiunge Hervé Hoerdt, vice presidente Marketing & Digital BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “Condividiamo la stessa passione e visione di intrattenimento destinato alle famiglie, creando contenuti per bambini. La generazione attuale manca di contenuti destinati a questa particolare fascia di pubblico, in particolare nell’area EMEA, ed è giunto il momento di colmare questa lacuna con la creazione di contenuti di alta qualità grazie ad una nuova collaborazione con un team di grande talento ed esperienza nell’industria dell’intrattenimento per bambini”.