Il gioco di carte di Final Fantasy ha venduto oltre 3 milioni di pacchetti

ha annunciato oggi che il gioco di carte collezionabiliè riuscito a vendere 3 milioni e mezzo di pacchetti in tutto il mondo.

Il primo set di carte di Final Fantasy Trading Card Game, ovvero l'Opus I, è stato pubblicato il 28 ottobre 2016 e, con il lancio dell'Opus II, le vendite globali hanno raggiunto i 3 milioni e mezzo di pacchetti. Il lancio del terzo set, l'Opus III, è previsto per il mese di luglio.

La serie Opus si basa sulla serie Chapter pubblicata in precedenza in Giappone, che ha fatto il suo debutto con il lancio di Chapter I il 25 febbraio 2011. Questa nuova edizione ha un design delle carte e un equilibrio di gioco migliorati, e sono state inoltre aggiunte delle nuove illustrazioni prese dai giochi più recenti e la traduzione in 6 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e giapponese.

Il gioco è stato distribuito in varie regioni e fin dal suo lancio è stato accolto positivamente in Europa, Nord America, Oceania e Giappone. Al momento si stanno organizzando diversi eventi in tutto il mondo, inclusi campionati regionali e nazionali. Questi tornei culmineranno in un campionato mondiale che riunirà i migliori giocatori di ogni regione e si terrà a novembre nella sede di Square-Enix a Tokyo.