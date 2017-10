Il gioco originale di The Witcher pre-CD Projekt si mostra per la prima volta

Il primo, originale gioco di, antecedente alla trilogia targata, si mostra pubblicamente per la prima volta nella sua storia con un video di gameplay inedito caricato dal canale YouTube arhn.eu.

Il progetto fu in mano allo studio polacco Metropolish Software capitanato da Adam Chmielarz (co-proprietario e creative director di People Can Fly, autori di Bulletstorm e The Vanishing of Ethan Carter), lo stesso che coniò il termine "Witcher" traducendo l'originale vocabolo "Wiedźmin" presente nei libri di Andrzej Sapkowski.

L'intenzione del team era quello di creare un videogioco 3D action-adventure dai temi adulti che presentasse forti componenti da gioco di ruolo, inclusa la presenza di statistiche del personaggio e di un sistema di scelte morali.

A seguito della realizzazione del primo capitolo di gioco e dell'accordo stretto col publisher TopWare, il titolo fu però cancellato. Stando alle parole di Chmielarz, il progetto naufragò a causa della sua eccessiva ambizione e del fatto che gli sviluppatori fossero al tempo già impegnati in un alto numero di lavori.

Chmielarz ha provato diverse volte a recuperare ciò che rimane del titolo, ma tutti i suoi tentativi si sono rivelati vani. L'impresa è però riuscita ai suoi ex colleghi di Metropolish Software, Kacper Reutt e Jarek Sobierski che hanno mostrato per la prima volta il gioco in collaborazione con arhn.eu. In testata, dunque, potete gustarvi i primi 10 minuti di gameplay dell'originale The Witcher.