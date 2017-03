Il Global Testfire di Splatoon 2 inizia oggi

Come preannunciato da, a partire da oggi inizierà il Global Testfire di: questo test permetterà ai giocatori di provare gratuitamente il gioco in anteprima cimentandosi in partite online con gli amici per un periodo limitato, e servirà inoltre alla compagnia per raccogliere feedback sulle prestazioni del titolo.

Per la precisione, la prima sessione del test è prevista per questa sera alle 20.00 (ore italiane) e durerà per un'ora. Le successive fasi saranno disponibili durante il weekend, di seguito elenchiamo date e orari del Global Testfire:

Venerdì 24 marzo: ore 20.00 - 20.59

Sabato 25 marzo: ore 4.00 - 4.49; ore 12.00 - 12.59; ore 20.00 - 20.59

Domenica 26 marzo: ore 5.00 - 5.59; ore 13.00 - 13.59

Ricordiamo che per poter accedere al Global Testfire di Splatoon 2 sarà necessario scaricare la demo gratuita tramite Nintendo e-Shop e connettersi negli orari indicati. Inoltre, Nintendo Treehouse trasmetterà il gameplay in streaming questa sera alle ore 20.00, che potrete seguire a questo link.

Splatoon 2 sarà disponibile su Nintendo Switch nel corso dell'estate.