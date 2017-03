Secondo quanto riportato da GoNintendo, la versione di prova diutilizzava un Tickrate di 12,5 Hz. Il Tickrate è il valore della frequenza di aggiornamento con cui il server comunica con il client, più alto è questo numero e più stabile risulterà il gioco online.

Il Tickrate di Splatoon 2 Global Testfire si è rivelato inferiore rispetto ad altri giochi online come Overwatch (63 Hz), Battlefield 1 (45 Hz), Team Fortress 2 (66 Hz) e Tom Clancy's Rainbow Six Siege (60 Hz) ma non è escluso che la situazione possa migliorare nella versione definitiva del gioco, non appena i server saranno attivati a pieno regime.

Splatoon 2 è ancora privo di una data di uscita, secondo alcuni rumor, il lancio del gioco sarebbe previsto per il mese di agosto.