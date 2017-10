Il governo inglese discute della questione Loot Box e gioco d'azzardo

Continua il dibattito sulle loot box con ricompense casuali, acquistabili con denaro reale. Questi contenuti sono paragonabili al gioco d'azzardo?hanno già espresso il loro parere in merito, adesso un parlamentare inglese ha sottoposto la questione al governo del paese.

Daniel Zeichner, membro del partito laburista, ha iniziato a discutere dell'argomento all'inizio di ottobre, presentando una richiesta formale al governo britannico: "Vorrei chiedere al responabile delle politiche digitali, dello sport e della cultura come intende proteggere i minori e gli adulti vulnerabili al gioco d'azzardo e qual è la sua posizione sull'acquisto di casse premio all'interno di alcuni popolari videogiochi. Non si potrebbero proporre regole più severe in merito?"

La questione è stata sollevata dopo che Zeichner ha incontrato il redditor Artfunkel, insieme i due hanno studiato un piano di comunicazion per cercare di sensibilizzare il governo inglese su questo spinoso argomento. Vi aggiorneremo sulle eventuali novità in merito.