Il kit di sviluppo di Xbox Scorpio presentato in un nuovo video

ha pubblicato nella giornata odierna un nuovo video con cui torna a presentarci il kit di sviluppo di, la console che sarà grande protagonista dell'E3 2017 del colosso di Redmond.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è presentato da Larry "Major Nelson" Hyrb, che in questo caso intervista Kevin Gammill, del team ingegneristico di Xbox.

Gammill spiega come i kit di sviluppo presentino delle potenzialità hardware superiori rispetto alle specifiche della versione commerciale della console, il tutto per agevolare il lavoro dei programmatori sui giochi non ancora perfettamente ottimizzati. Argomento di discussione è anche il display del devkit, sul quale viene mostrato, fra le altre cose, il contatore degli fps (che alcuni giocatori avrebbero voluto veder implementato anche nella versione finale della console).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Microsoft renderà disponibile sul mercato Xbox Scorpio entro la fine del 2017. In attesa della nuove presentazione della console, i rumor suggeriscono un prezzo di lancio non superiore ai 500 dollari.