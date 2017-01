Il lancio di Red Dead Redemption 2 segnerà la fine del supporto per GTA Online?

gode al momento di una grandissima popolarità tra i giocatori ma secondo alcune speculazioni, il supporto per il gioco potrebbe terminare a fine anno, con l'uscita di

Secondo il leaker Yan2295, lo studio Rockstar North sarebbe attualmente in fase di riorganizzazione e questo potrebbe causare dei ritardi nei lavori sui prossimi aggiornamenti di GTA Online. Rockstar San Diego è attualmente al lavoro su Red Dead Redemption 2 mentre il resto della società è impegnata su Grand Theft Auto VI e su un nuovo progetto non ancora annunciato. Yan non si stupirebbe se il supporto per GTA Online terminasse in autunno, tuttavia al momento si tratta solamente di una semplice ipotesi priva di conferma.