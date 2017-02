Il lavoro di mappatura dell'IVIPRO si estende anche ai musei italiani

L'Italian Videogame Program è un progetto supportato nell'ambito del più ampio protocollo d'intesa siglato trapunta ad arricchire la mappatura del territorio nazionale in chiave videoludica individuando le location più adatte ai videogiochi e catalogando luoghi, monumenti, racconti e personaggi.

IVIPRO e musei: opportunità di narrazione

Anche i musei possono diventare a loro volta soglia verso altre location, location nelle location. In altre parole, porte d'accesso verso molteplici narrazioni a partire dagli oggetti che conservano. Esemplare in tal senso è il caso del sottomarino Toti, cui il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha dedicato un'app in VR per esplorarlo in modalità ludica. L'IVIPRO intende proporre un filone di mappatura ulteriore, a partire da alcuni importanti musei italiani. Descrizioni specifiche legate agli oggetti, sia per suggerire nuove forme di narrazione ambientale, sia per valorizzare quanto conservato. A fare da apripista due musei pilota, in vista di un coinvolgimento più ampio di altre importanti realtà italiane. Il già citato Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali per la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale. Non solo valorizzazione narrativa del patrimonio, ma anche la possibilità per i musei di promuovere bandi videoludici ad hoc e avviare un confronto costante con gli sviluppatori di videogiochi.

IVIPRO ha inoltre intrapreso una collaborazione con l'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali ITABC - CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e con il progetto europeo REVEAL (Realising Education through Virtual Environments and Augmented Locations), progetto che mira alla realizzazione di videogiochi per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la realtà virtuale.

Dieci le regioni finora coinvolte nel progetto

In questi primi cinque mesi di attività si è ampliato il numero di regioni coinvolte nel progetto e nell'attività di mappatura videoludica del territorio. È infatti iniziato un percorso di collaborazione con le Film Commission di Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta, che vanno così ad affiancarsi alle Film Commission di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino e Toscana.

Di recente, IVIPRO ha inoltre avviato un dialogo col comune friulano di Palmanova (UD) per valorizzarne l’originale architettura e la storia all’interno di videogiochi dedicati.

Italia in gioco

In attesa di inaugurare nel corso del 2017 il database delle location e delle storie italiane, è online sul portale IVIPRO la nuova sezione collaterale "Italia in gioco" . La sezione offre una panoramica sui videogiochi già in commercio ambientati in Italia o che hanno tratto spunto dal nostro territorio. Le schede contengono una breve descrizione del gioco e un focus sulle location presenti al suo interno. Tag specifici consentono di selezionare i titoli in base alla regione. Ogni scheda è accompagnata da una piccola gallery fotografica. La sezione verrà costantemente aggiornata nel corso del tempo.



Per le foto del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia: ® Archivio Museo Nazionale Scienza Tecnologia.