Il lead animator di Mass Effect 2 dice la sua sulle animazioni di ME Andromeda

Come ormai ben saprete, recentementeè stato al centro di accese polemiche da parte dei videogiocatori a causa del lavoro svolto sulle animazioni , ritenute da molti non all'altezza della produzione.

In seguito alle richieste di diversi utenti, oggi Jonathan Cooper, il lead animator di Mass Effect 2 attualmente impiegato presso Naughty Dog, ha ipotizzato su Twitter cosa potrebbe essere andato storto. Come prima cosa, lo sviluppatore ha dichiarato che non è corretto attaccare i membri individuali di un team, così come paragonare le animazioni di un gioco "lineare" come Uncharted 4 Fine di un Ladro, con quelle di un RPG: creare le animazioni di un gioco di ruolo, infatti, è un compito impegnativo dal momento che necessita di un'enorme quantità di lavoro. Di solito, in un progetto di questa portata le animazioni dei dialoghi meno importanti o di quelli che difficilmente saranno visti dai giocatori vengono generate da un algoritmo. Probabilmente, Bioware ha utilizzato un algoritmo di base di scarsa qualità, con l'intenzione di ritoccare "a mano" tutte le scene in un secondo momento, senza poi riuscirci a causa dei tempi ristretti. Cooper conclude affermando che c'è tuttavia un aspetto positivo: questa vicenda dovrebbe far capire alle software house che il pubblico sta diventano sempre più attento ed esigente e che nello sviluppo di titoli AAA con una forte componente narrativa non si dovrebbe risparmiare sulla qualità delle animazioni.