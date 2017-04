Il lead designer di Mass Effect Andromeda è dispiaciuto per le critiche dei fan

Durante un'intervista pubblicata su IBTimes UK , il lead designer diha manifestato il proprio dispiacere per le dure critiche ricevute dai fan., del resto, si sta impegnando per migliorare il gioco con il rilascio di nuove patch.

"Voglio esprimere la mia opinione personale, quindi parlerò soltanto per me e non per gli altri. Ho speso molto tempo su Twitter e sui forum, e non mentirò: è stata dura vedere tutte queste critiche. È difficile perchè noi vogliamo risolvere i problemi, in realtà, ma non è semplice quando sei costretto a muoverti in un ambiente così aspro. Questa parte non è molto divertente." dichiara Ian Frazier. Ricordiamo che il gioco è stato criticato a causa di alcuni problemi tecnici, a partire dalle animazioni facciali, ma l'ultima patch è riuscita a migliorare la situazione. Voi siete d'accordo con il lead designer di Mass Effect Andromeda?