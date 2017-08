Il libro da colorare di Destiny arriverà la prossima settimana

Non si ferma la moda dei libri da colorare dedicati ai videogiochi: dopo l'annuncio del Coloring Book diha nanunciato l'imminente arrivo nei negozi americani del libro da colorare di Destiny.

Il volume in questione include 96 pagine con illustrazioni realizzate dall'artista brasiliano Ze Carlos, le quali potranno essere colorate liberamente, senza indicazioni di sorta. Il libro sarà in vendita dall'8 agosto in Nord America al prezzo di 15.99 euro, la disponibilità in Europa non è stata al momento confermata.

Un buon modo per ingannare l'attesa in occasione del lancio di Destiny 2, previsto per il 6 settembre su Xbox One e PlayStation 4 e per il 24 ottobre su PC.