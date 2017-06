Il logo della Umbrella Corporation è stato utilizzato da una clinica in Vietnam

è un centro di cura per la pelle in Vietnam, la clinica è salita alla ribalta della cronaca in queste ore poichè accusata di aver utilizzato illecitamente il logo della, di proprietà di

Il logo è ben presente sul sito di Medcare Skin Centre ed appare anche nelle foto promozionali della clinica, come quella che potete vedere in calce alla notizia. I canali social del centro medico sono subito stati presi d'assalto da fan inferociti, i responsabili della compagnia hanno però dichiarato che si tratta di una sfortunata coincidenza su cui stanno investigando. La grafica è stata acquistata da una banca dati specializzata in loghi e marchi, al momento Capcom non si è pronunciata sulla vicenda.