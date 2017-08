Disponibile dallo scorso febbraio su PC, PS4 e Xbox One, il metroidvaniasegnerà il suo debutto su Nintendo Switch il prossimo 24 agosto, come annunciato in via ufficiale dalla software house italiana

Oltre ad aver pubblicato un nuovo trailer, a cui potete dare uno sguardo in testata, gli sviluppatori hanno confermato che la versione Switch di forma.8 supporterà pienamente il Pro Controller e girerà a 1080p e 60FPS in modalitò docked.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che forma.8 uscirà su Nintendo Switch il 24 agosto 2017. Per tutte le ulteriori informazioni sul titolo, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione.