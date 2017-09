Il misterioso fighting game di Arika si mostra in occasione del TGS 2017

In occasione del Tokyo Game Show 2017, il team(studio responsabile di Street Fighter EX) ha pubblicato un nuovo trailer per il proprio misterioso fighting game, nato da un pesce d'aprile e in seguito concretizzato in un progetto vero e proprio.

Il filmato, che potete trovare riportato in apertura, ha una durata di poco meno di un minuto e mostra scene tratte dal gameplay ed alcuni personaggi del roster. Uno di questi è Allen Snider, presentato nel mese di agosto.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista per il 2018, in data ancora non precisata, su PS4. Gli sviluppatori hanno inoltre in programma di realizzare un test beta entro fine anno, riservato soltanto, però, a chi effettuerà il preordine del titolo in Giappone.