Il mondo di Shadow of War sarà tre volte più grande rispetto a L'Ombra di Mordor

Parlando ai microfoni di The Hollywood Reporter,di Monolith ha rivelato che il mondo desarà tre volte più grande rispetto a quello del predecessore.

Queste le parole di de Plater: "Shadow of War potrà contare su un mondo circa tre volte più ampio rispetto a quello de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. Questo ci ha permesso di aggiungere un maggior numero di contenuti e di nuovi nemici, fondamentali per l'evolversi della storia. L'Ombra della Guerra presenta tantissimi contenuti in più rispetto al precedente gioco della serie e siamo enormemente soddisfatti di questo risultato."

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra uscirà il 10 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oggi pomeriggio alle 17:00 saremo in diretta su Twitch e YouTube per una sessione di live gameplay, non mancate!