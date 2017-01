Il mondo di The Last of Us riprodotto con oltre 20.000 mattoncini LEGO

è un costruttore professionista diche ha recentemente svelato la sua ultima creazione: un diorama dedicato a, comprendente sia le ambientazioni esterni che l'interno di alcuni edifici.

La creazione del playset ha richiesto più di 20.000 mattoncini LEGO e oltre 100 ore di lavoro, il risultato finale però è assolutamente notevole, come potete vedere nelle immagini pubblicate in calce alla notizia. Ricordiamo che durante la PlayStation Experience 2016, Sony ha annunciato The Last of Us 2 per PlayStation 4, sequel dell'acclamato titolo Naughty Dog.