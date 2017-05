Il notebook gaming Thunderobot ST-Plus arriva in Europa

, il fenomeno asiatico delle vendite online, celebra il suo arrivo in Europa introducendo il suo laptop, il prodotto più venduto della compagnia e il più amato dagli utenti.

L’ST-PLUS offre un’eccezionale velocita in game grazie al processore di settima Generazione Intel Core i7-7700HQ; monta una NVIDIA GTX 1050Ti, con una potenza superiore per più del 30% rispetto alla GTX 1050, ed è inoltre provvisto di una tastiera RGB QWERTY retroilluminata specificamente progettata per ogni paese. Il design del laptop, in un elegante grigio, offre una linea sofisticata con un tocco moderno e futuristico, oltre ad un peso di soli 2,5 kg.

Carlos, Patón, product manager Europeo, ha dichiarato: “I nostri prodotti sono progettati nel dettaglio da gamers per i gamers, che sanno molto bene di cosa hanno bisogno i giocatori in termini di hardware e accessori. Nato per il gaming, Nato per i gamers. questo è il nostro DNA”.

Dal nuovo European Thunderobot Service Center, a Barcellona, Thunderobot offre un servizio di assistenza remota 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, da personale con ottime conoscenze e che ha ricevuto un training appropriato. Presso il Thunderobot Service Center vi è inoltre un’apposita sezione provvista delle parti di ricambio necessarie. Thunderobot si distingue dalla concorrenza per il proprio sviluppo di computer e accessori per il gaming al massimo delle performance e con design innovativi, creati in collaborazione con aziende leader nel settore tecnologico come NVIDIA e INTEL.

Il produttore Asiatico offre ai propri clienti un’opportunità unica durante il lancio del ST-PLUS, dando loro la possibilità di avere gratuitamente lo zaino Armor, che sarà gratis per i primi 300 che acquisteranno il laptop direttamente online. Lo zaino Armor, con una struttura intercambiabile di 3 colori (Nero, Blu e Arancio) ha un’incredibile resistenza e una enorme capacità, potendo contenere più di 15 kg di peso. L’ST-PLUS arriva nel mercato ad un prezzo di vendita di 1.299 euro.