Il nuovo aggiornamento di Sniper Ghost Warrior 3 riduce i tempi di caricamento

: La nuova esperienza da cecchino diha appena ricevuto un aggiornamento: gli sviluppatori hanno annunciato la disponibilità di una nuova patch persu PC, Xbox One e PlayStation 4.

Quest’ultimo aggiornamento si concentra sui miglioramenti alla stabilità del gioco e sull’eliminazione dei bug, in seguito ai feedback dei giocatori su alcune problematiche, per migliorare l’esperienza degli utenti. CI Games è felice di presentare un numero significativo di modifiche apportate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Tra i maggiori aggiornamenti sono inclusi: riduzione dei tempi di caricamento, eliminazione di alcuni bug, anche quelli relativi alla scoperta dei Punti d’Interesse, risolto il problema sulla corruzione dei save file, aggiustati i crash durante la missione Party Crasher insieme a numerosi miglioramenti e cambiamenti al gioco.