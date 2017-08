ha pubblicato l'per Switch: questo update, ora disponibile per il download, non aggiunge nuove funzionalità ma risolve un bug legato all'indicatore di stato della batteria, il quale spesso segnava la carica residua in maniera non accurata.

L'update risolve il bug in questione, adesso l'indicatore dovrebbe segnalare l'esatta carica della batteria, senza oscillazioni, come accadeva invece fino ad oggi. Un problema molto sentito tra la community, oggi risolto, vi consigliamo quindi di installare il firmware 3.0.1 appena possibile per notare sin da subito miglioramenti legati al problema.