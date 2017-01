Il nuovo capitolo di Fire Emblem approderà su Switch nel 2018

Durante il Direct odierno interamente dedicato a Fire Emblem, Nintendo ha annunciato che un il nuovo capitolo della serie arriverà su. L'uscita del gioco è fissata al momento a un generico 2018.

Per il momento l'azienda di Kyoto non ha condiviso nessuna informazione sul progetto. Nel corso della diretta, infatti, non sono stati condivisi filmati o immagini. Il gioco non ha ancora un titolo ufficiale ed è stato presentato semplicemente col nome di Fire Emblem. Presumibilmente, essendo un episodio della serie principale, sarà un gioco di ruolo con elementi strategici, tuttavia per avere certezze non possiamo fare altro che attendere ulteriori aggiornamenti.