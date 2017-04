ha annunciato una nuovo cartone animato dedicato a, in onda sunel 2018. La serie avrà come target i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, il lancio sarà accompagnato da giocattoli e merchandising di vario genere ancora in via di definizione.

Il cartone narrerà le vendite di Aki Light (alter-ego di Mega Man), bambino robot in grado di trasformarsi in un potentissimo eroe armato di cannone al plasma. Confermata la presenza del cane Rush e di personaggi inediti come Suna Light e Mega Mini.

Al momento, la serie è stata confermata solamente per il mercato americano e non sembrano esserci piani per una trasmissione al di fuori degli Stati Uniti, vi aggiorneremo in caso di novità.