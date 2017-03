Il nuovo episodio di Total War sarà annunciato il 31 marzo

hanno annunciato venerdì 31 marzo alle 17:00 (ora italiana) si terrà uno speciale evento in streaming per svelare il nuovo episodio "regolare" della serie

Nel momento in cui scriviamo, lo studio inglese non ha rivelato altri dettagli in merito, confermando che il gioco non sarà uno spin-off sullo stile di Total War Warhammer, ma si inserirà nel filone regolare della saga. Secondo alcuni rumor, il gioco in questione potrebbe essere Total War Attila II ma non ci sono attualmente conferme a riguardo, domani pomeriggio ne sapremo certamente di più.

Il livestream può essere seguito tramite il video che trovate qui sotto oppure a questo indirizzo