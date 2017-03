Il nuovo episodio di Total War sarà annunciato la prossima settimana

hanno lanciato un sito teaser per promuovere il reveal del nuovo episodio di: la pagina contiene un conto alla rovescia che terminerà la prossima settimana e più precisamente il 31 marzo.

Nei giorni scorsi, tramite il proprio blog ufficiale, Creative Assembly aveva fatto sapere di essere al lavoro su un gioco "regolare" della serie Total War (e non su uno spin-off, dunque) e il sito teaser non lascia spazio a molti dubbi in merito. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per saperne di più sul nuovo Total War.