Il nuovo gioco di Batman avrà una componente multiplayer online?

Da tempo si parla di un nuovo gioco diin fase di sviluppo e nei mesi scorsi è trapelato persino il (presunto) titolo, ovvero. Del progetto in questione non sappiamo praticamente nulla ma un utente di NeoGAF ha raccolto indizi sulla natura del progetto, cercando di fare luce sul gioco misterioso.

Nei mesi scorsi erano emerse voci su un gioco con protagonista Damian Wayne ma sembra che questo progetto sia stato cancellato e che lo sviluppo sia ripartito da zero. Il "nuovo" progetto sarebbe in fase di sviluppo negli studi di WB Games Montreal e Rocksteady, entrambi i due starebbero collaborando per dare vita al nuovo gioco di Batman.

Rocksteady ha ricercato recentemente varie figure professionali come ingegneri e programmatori online mentre WB Games Montreal era alla ricerca di personale da inserire nel team al lavoro su un gioco Tripla A Open World dedicato a una delle IP più popolari del mondo DC Comics. I due annunci sembrano essere legati tra loro, inoltre si fa riferimento anche all'Unreal Engine 4, motore che potrebbe essere usato come base per la nuova avventura del Cavaliere Oscuro. Per il momento si tratta in ogni caso solamente di speculazioni, restiamo in attesa di saperne di più...