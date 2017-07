hanno annunciato che il primo agosto alle 11:00 (ora italiana) terranno uno speciale livestream per annunciare il nuovo gioco della serie

Al momento non ci sono dettagli sul gioco in questione, recentemente però Marvelous ha registrato il marchio Shinobi Master Senran Kagura New Link in Giappone. Che sia questo il titolo del nuovo episodio della serie?

Durante la trasmissione arriveranno anche aggiornamenti su Shinobi Refle Senran Kagura per Nintendo Switch. Nessuna notizia invece riguardo la data di uscita occidentale di Senran Kagura Peach Beach Splash, prevista per l'estate.