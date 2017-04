Il nuovo gioco di Sucker Punch per PS4 sarà annunciato all'E3?

Secondo quanto riportato dall'insider Tidux,(autori di) potrebbe mostrare il suo prossimo progetto all'E3 di Los Angeles con un breve teaser trailer.

Non sappiamo attualmente quali siano i piani del gruppo, dopo aver pubblicato inFamous Second Son e e l'espansione First Light, il team è sparito dai riflettori per lavorare in silenzio su un nuovo progetto, negli ultimi due anni la società ha assunto nuovi dipendenti e ha dato vita ad uno studio attrezzato per il motion capture.

Sucker Punch Productions potrebbe essere al lavoro su una nuova IP oppure su sequel o reboot di inFamous e Sly Cooper. Le possibilità sono numerose, le certezze davvero poche. Non ci resta che attendere la fiera di giugno per saperne di più.