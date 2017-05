Come ricorderete, nei mesi scorsi(doppiatore di) aveva affermato su Twitter chesarebbe uscito nel corso del 2017. Oggi l'attore ha aggiornato il suo curriculum indicando un generico 2018 come finestra di lancio del nuovo gioco di

Tra i suo prossimi lavoro, Judge riporta anche God of War, con indicato tra parentesi l'anno di lancio, il 2018 appunto. Questo è quanto appare oggi sul suo profilo Twitter, che fino a pochissime ore fa riportava ancora il 2017 come finestra di pubblicazione.

Nei giorni scorsi, invece, un rivenditore portoghese ha indicato il 14 settembre 2017 come data di uscita di God of War per PlayStation 4. Probabilmente ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles.