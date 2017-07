Il nuovo Humble Bundle è dedicato ai giochi Telltale

lancia un nuovo pacchetto dedicato ai giochi, che vi permetterà di acquistare fino a 17 diversi titoli al prezzo totale di 15 dollari, circa 13 euro al cambio attuale.

Versando almeno un dollari si riceveranno i codici per scaricare Sam e Max Season 1 & 2, Puzzle Agent 1 e 2, Bone Episode 1 & 2, Hector Badge of Carnege, Telltale Texas Hold'em, Poker Night at the Inventory, The Walking Dead (Stagione 1).

Coloro che pagheranno almeno €7.21 riceveranno anche The Walking Dead Michonne, Tales From Borderlands, The Walking Dead Season 2, Game of Thrones e un codice con il 50% di sconto sull'acquisto di The Walking Dead A New Frontier da Humble Store.

Infine, pagando €12.98 si aggiungeranno al già ricco pacchetto anche Batman The Telltale Series e Minecraft Story Mode The Complete Season + Adventure Pass. L'offerta è attiva fino al primo agosto, per approfittarne potete visitare subito il sito Humble Bundle.