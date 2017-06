Il nuovo Life is Strange sarà un prequel? Trapelano alcune (presunte) immagini

Il sito francese Gamekult riporta alcuni presunti dettagli sul nuovo gioco della serie, annunciato a metà maggio. Secondo quanto riportato, il gioco sarebbe un prequel sviluppato da, anche se il teamdovrebbe essere comunque coinvolto nei lavori.

Deck Nine Games è il nuovo nome di Idol Minds Studios, team responsabile di Pain. La società è ora al lavoro su un titolo appartenenente a un franchise di un publisher Tripla A molto acclamato dalla critica. Alcune immagini sono state pubblicate su IMGUR ma secondo Gamekult si tratterebbe di screenshot e artwork non appartenenti al progetto Life is Strange 2 o più probabilmente di materiale datato.

Non è chiaro se il nuovo Life is Strange farà la sua comparsa all'E3 di Los Angeles, Dontnod aveva escluso questa possibilità ma Deck Nine ha fatto sapere che il suo prossimo progetto sarà svelato proprio alla fiera americana. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.