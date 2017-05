Il nuovo Need for Speed sarà ambientato a Las Vegas?

annuncerà un nuovo episodio diall'E3 di Los Angeles e nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno pubblicato un'immagine teaser del progetto. Oggi il team ha diffuso su Twitter una nuova immagine decisamente misteriosa...

Aguzzando la vista, oltre il cielo nuvoloso è possibile scorgere una skyline che sembra essere riconducibile alla città di Las Vegas, che potrebbe dunque essere la principale ambientazione del gioco, o magari una delle varie location esplorabili.

Il reveal completo di Need for Speed (titolo provvisorio) non ci resta che attendere l'evento EA Play E3 2017 in programma sabato 10 giugno alle 21:00, ora italiana. Un teaser del gioco dovrebbe essere pubblicato il 2 giugno, tra poche ore probabilmente ne sapremo di più.