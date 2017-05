Il nuovo Need For Speed uscirà nel 2017 e non sarà always online

Il prossimodiuscirà entro il 2017 e non sarà always online: a confermalo è lo stesso sviluppatore attraverso le pagine del sito ufficiale , dove sono emerse altre informazioni interessanti sul gioco.

Tanto per cominciare, i ragazzi di Ghost Games vogliono ringraziare i giocatori per il successo riscosso dal reboot di Need For Speed uscito nel 2015 su PC, Xbox One e Playstation 4, una fonte preziosa di feedback da considerare nei progetti futuri. Per quanto riguarda il nuovo capitolo della saga, gli sviluppatori hanno confermato che uscirà entro il 2017 e che non sarà always online, permettendo agli utenti di giocare anche offline (e di mettere in pausa), e che la personalizzazione delle vetture e gli inseguimenti avranno un ruolo di primo piano nella produzione. Ulteriori dettagli verranno annunciati a Giugno, in occasione dell'evento EA Play.

Cosa vi aspettate dal nuovo Need For Speed?