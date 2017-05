ha annunciato che il 9 maggio verrà svelato il nuovo lottatore del roster di, titolo disponibile al momento solamente nelle sale giochi giapponesi.

Durante un livestream (trasmesso probabilmente su Niconico, anche se al momento non ci sono dettagli in merito) gli sviluppatori introdurranno il personaggio misterioso mostrando alcune sequenze di gameplay e risponderanno in diretta alle domande dei giocatori.

Da tempo si parla di un possibile porting di Dissidia Final Fantasy Arcade per PlayStation 4, ad oggi però il publisher giapponese non si è pronunciato riguardo eventuali porting per PC e console.